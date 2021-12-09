ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія пригрозила Росії довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну

Новость на русском →
Лондон, Четвер 09 грудня 2021 20:58
Британія пригрозила Росії довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія зіткнеться з довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну. Він закликав Москву відмовитися від спроби спровокувати "смертельну війну" в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Будь - які дії Росії щодо загрози суверенітету України матимуть не тільки серйозні наслідки - вони матимуть довгострокові наслідки для РФ", - цитує видання Уоллеса.

Глава Міноборони Британії закликав президента РФ Володимира Путіна відмовитися від вторгнення в Україну, що може спровокувати "смертельну війну на краю Європи".

"Я б просто закликав його (Путіна - ред.) подумати ще раз: я не думаю, що Росія хоче таких наслідків", - додав Уоллес.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна не володіє достатніми військовими ресурсами, щоб протистояти вторгненню Росії, і тому потребує підтримки Заходу.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Російська Федерація Україна
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку