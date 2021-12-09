Британія пригрозила Росії довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну
Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія зіткнеться з довгостроковими наслідками у разі вторгнення в Україну. Він закликав Москву відмовитися від спроби спровокувати "смертельну війну" в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Будь - які дії Росії щодо загрози суверенітету України матимуть не тільки серйозні наслідки - вони матимуть довгострокові наслідки для РФ", - цитує видання Уоллеса.
Глава Міноборони Британії закликав президента РФ Володимира Путіна відмовитися від вторгнення в Україну, що може спровокувати "смертельну війну на краю Європи".
"Я б просто закликав його (Путіна - ред.) подумати ще раз: я не думаю, що Росія хоче таких наслідків", - додав Уоллес.
Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна не володіє достатніми військовими ресурсами, щоб протистояти вторгненню Росії, і тому потребує підтримки Заходу.
Зазначимо, РБК-Україна повідомляло про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.