Необходимо быть объективными. Украина не защитит себя от России без поддержки Запада, - Буданов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, Украина обязана объективно оценивать свои возможности.

"Нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если он начнется без поддержки западных сил", - заявил Буданов.

Руководитель Главного управления разведки отметил, что худший сценарий возможного полномасштабного вторжения Россией начнется с авиаударов и ракетных обстрелов, которые будут нацелены на боеприпасы и защитников Украины. Это, со своей стороны, нарушит координирование обороны и обеспечение фронта. После этого вся ответственность ляжет на командиров фронта.

"Они смогут использовать то, что у них в руках, но, поверьте, без доставки резервов в мире нет армии, которая бы выдержала", - отметил