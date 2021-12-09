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Необходимо быть объективными. Украина не защитит себя от России без поддержки Запада, - Буданов

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 19:34
Необходимо быть объективными. Украина не защитит себя от России без поддержки Запада, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не имеет достаточно военных ресурсов, чтобы отразить возможное полномасштабное вторжение России. Страна нуждается в поддержке Запада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилла Буданова.

По словам Буданова, Украина обязана объективно оценивать свои возможности.

"Нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если он начнется без поддержки западных сил", - заявил Буданов.

Руководитель Главного управления разведки отметил, что худший сценарий возможного полномасштабного вторжения Россией начнется с авиаударов и ракетных обстрелов, которые будут нацелены на боеприпасы и защитников Украины. Это, со своей стороны, нарушит координирование обороны и обеспечение фронта. После этого вся ответственность ляжет на командиров фронта.

"Они смогут использовать то, что у них в руках, но, поверьте, без доставки резервов в мире нет армии, которая бы выдержала", - отметил

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Дмитрий Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от полномасштабной войны.

Также РБК-Украина рассказывало о онлайн-саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, во время которого Штаты пригрозили Кремлю оказать Киеву военную помощь в случае эскалации.

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