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Британия прекратит финансировать добычу угля за рубежом

Новости » Энергетика     20.01.2020 - 01:55
Британия прекратит финансировать добычу угля за рубежом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Премьер Британии отметил, что страна стремится сократить вредные выбросы в атмосферу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит в понедельник, 20 января, о решении прекратить инвестировать деньги страны в добычу угля за рубежом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на iNews.

Ожидается, что британский премьер запретит использование британского финансирования для оплаты добычи или сжигания угля в развивающихся странах.

"Этот шаг последовал за постоянными заявлениями о том, что Великобритания "передает на аутсорсинг" климатические выбросы, снижая собственный уровень CO2, импортируя товары из-за рубежа, которые производят высокие выбросы в других странах", - пишет издание, ссылаясь на информацию британского правительства.

Известно, что зеленые группы уже приветствовали это объявление, но призвали правительство Британии пойти дальше, также прекратив финансирование добычи нефти и газа.

Объявление о решении отказаться таким образом от угля планируется озвучить на первом в истории британо-африканском инвестиционном саммите. Участие в нем примет 21 африканская страна.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом России Владимиром Путиным в Берлине 19 января, объявив о невозможности улучшить отношения с РФ на сегодняшний день.

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