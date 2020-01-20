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Британія припинить фінансувати видобуток вугілля за кордоном

Новини » Енергетика     20.01.2020 - 01:55
Британія припинить фінансувати видобуток вугілля за кордоном
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Прем'єр Британії зазначив, що країна прагне скоротити шкідливі викиди в атмосферу

Прем'єр-міністр Великоъ Британії Борис Джонсон оголосить у понеділок, 20 січня, про рішення припинити інвестувати гроші країни у видобуток вугілля за кордоном. Про це передає РБК-Україна з посиланням на iNews.

Очікується, що британський прем'єр заборонить використання британського фінансування для оплати видобутку або спалювання вугілля в країнах, що розвиваються.

"Цей крок послідував за постійними заявами про те, що Велика Британія "передає на аутсорсинг" кліматичні викиди, знижуючи власний рівень CO2, імпортуючи товари з-за кордону, які виробляють високі викиди в інших країнах", - пише видання, посилаючись на інформацію британського уряду.

Відомо, що зелені групи вже привітали це оголошення, але закликали уряд Британії піти далі, також припинивши фінансування видобутку нафти і газу.

Оголошення про рішення відмовитися таким чином від вугілля планується озвучити на першому в історії британо-африканському інвестиційному саміті. Участь у ньому візьме 21 африканська країна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Берліні 19 січня, оголосивши про неможливість поліпшити відносини з РФ на сьогоднішній день.

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