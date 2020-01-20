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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений между Британией и РФ

Новости » Политика     20.01.2020 - 00:24
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений между Британией и РФ
Фото: Борис Джонсон (TSB)

Премьер-министр Британии напомнил Путину о ситуации в Солсбери

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Путиным в кулуарах Берлинской конференции по Ливии в воскресенье, 19 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Он ясно дал понять, что не произошло никаких изменений в позиции Великобритании из-за отравления семьи Скрипалей в Солсбери с приминением нервно-паралитического вещества российского происхождения "Новичок".

"Это было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Такая атака не должна повторяться", - цитирует премьерасайб британского правительства.

Премьер-министр сказал, что оба президенты обязаны решать вопросы международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран.

"Однако не будет нормализации наших двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сказал Джонсон.

Напомним, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура Германии начала расследование дела об отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Новости Украины Владимир ПутинВеликобританияБорис Джонсон
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