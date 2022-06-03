UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия предоставит Украине ракетные системы средней дальности

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания намерена предоставить Украине ракетные системы средней дальности после того, как США и Германия заявили, что будут оснащать страну в ее борьбе против российского вторжения.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра, Великобритания отправит неопределенное количество пусковых установок M270, которые могут стрелять ракетами с точным наведением на расстояние до 80 километров.

Он добавил, что украинские войска также пройдут обучение в Великобритании по использованию этого оборудования.

Уоллес заявил, что решение о предоставлении систем было принято в тесном сотрудничестве с правительством США, которое заявило, что поставит Украине современные ракетные системы, называемые HIMARS. Эти две ракетные системы похожи, хотя американская система имеет колеса, в то время как британская, построенная в США, работает на гусеницах.

Напомним, Белый дом официально объявил о поставках HIMARS для Украины. При этом отмечается, что официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы по территории Российской Федерации.

Также в Пентагоне уточнили, что украинские военные смогут освоить управление системами HIMARS буквально за три недели. Предполагается, что такое вооружение может изменить ход войны против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВеликобританияВоенная помощьВойна России против Украины