RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія надасть Україні ракетні системи середньої дальності

Фото: Міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія має намір надати Україні ракетні системи середньої дальності після того, як США і Німеччина заявили, що будуть оснащувати країну в її боротьбі проти російського вторгнення.

Про це заявив Міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра, Великобританія відправить невизначену кількість пускових установок M270, які можуть стріляти ракетами з точним наведенням на відстань до 80 кілометрів.

Він додав, що українські війська також пройдуть навчання у Великій Британії щодо використання цього обладнання.

Уоллес заявив, що рішення про надання систем було прийнято в тісній співпраці з урядом США, яке заявило, що поставить Україні сучасні ракетні системи, звані HIMARS. Ці дві ракетні системи схожі, хоча американська система має колеса, в той час, як британська, побудована в США, працює на гусеницях.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про постачання HIMARS для України. При цьому наголошується, що офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи по території Російської Федерації.

Також У Пентагоні уточнили, що українські військові зможуть освоїти управління системами HIMARS буквально за три тижні. Передбачається, що таке озброєння може змінити хід війни проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВеликобританіяВійськова допомогаВійна Росії проти України