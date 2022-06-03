ru ua
Пт, 03 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия предоставит Украине ракетные системы средней дальности

Новина українською →
Лондон, Пятница 03 июня 2022 13:04
Британия предоставит Украине ракетные системы средней дальности Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания намерена предоставить Украине ракетные системы средней дальности после того, как США и Германия заявили, что будут оснащать страну в ее борьбе против российского вторжения.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра, Великобритания отправит неопределенное количество пусковых установок M270, которые могут стрелять ракетами с точным наведением на расстояние до 80 километров.

Он добавил, что украинские войска также пройдут обучение в Великобритании по использованию этого оборудования.

Уоллес заявил, что решение о предоставлении систем было принято в тесном сотрудничестве с правительством США, которое заявило, что поставит Украине современные ракетные системы, называемые HIMARS. Эти две ракетные системы похожи, хотя американская система имеет колеса, в то время как британская, построенная в США, работает на гусеницах.

Напомним, Белый дом официально объявил о поставках HIMARS для Украины. При этом отмечается, что официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы по территории Российской Федерации.

Также в Пентагоне уточнили, что украинские военные смогут освоить управление системами HIMARS буквально за три недели. Предполагается, что такое вооружение может изменить ход войны против России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Великобритания Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине