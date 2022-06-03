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Британія надасть Україні ракетні системи середньої дальності

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Лондон, П'ятниця 03 червня 2022 13:04
Британія надасть Україні ракетні системи середньої дальності Фото: Міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія має намір надати Україні ракетні системи середньої дальності після того, як США і Німеччина заявили, що будуть оснащувати країну в її боротьбі проти російського вторгнення.

Про це заявив Міністр оборони Британії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами міністра, Великобританія відправить невизначену кількість пускових установок M270, які можуть стріляти ракетами з точним наведенням на відстань до 80 кілометрів.

Він додав, що українські війська також пройдуть навчання у Великій Британії щодо використання цього обладнання.

Уоллес заявив, що рішення про надання систем було прийнято в тісній співпраці з урядом США, яке заявило, що поставить Україні сучасні ракетні системи, звані HIMARS. Ці дві ракетні системи схожі, хоча американська система має колеса, в той час, як британська, побудована в США, працює на гусеницях.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про постачання HIMARS для України. При цьому наголошується, що офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи по території Російської Федерації.

Також У Пентагоні уточнили, що українські військові зможуть освоїти управління системами HIMARS буквально за три тижні. Передбачається, що таке озброєння може змінити хід війни проти Росії.

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