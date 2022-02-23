Британия предоставит Украине больше оборонительного вооружения, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам Джонсона, помощь будет включать в себя как летальную, так и нелетальную помощь, например, оборонительное оружие.

"Британия предоставит дополнительный пакет военной помощи Украине в свете все более угрожающего поведения России", - заявил он.

Напомним, 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.

Кроме того, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Добавим, что ранее Соединенные Штаты передали Украине партию Джавелинов.