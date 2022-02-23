Британія надасть Україні більше оборонного озброєння, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами Джонсона, допомога буде містити як летальну, так і нелетальну допомогу, наприклад, оборонну зброю.

"Британія надасть додатковий пакет військової допомоги Україні у світлі все більш загрозливої поведінки Росії", - заявив він.

Нагадаємо, 9 лютого в Україну прибув вантаж з військово-технічною допомогою з Великобританії. Зокрема, в цій партії західні партнери надали бронежилети і каски для військових.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Додамо, що раніше Сполучені Штати передали Україні партію Джавелінів.