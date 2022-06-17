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Британия предложила Украине масштабную программу подготовки военных

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил начать масштабную программу подготовки для украинских военных.

Об этом заявил Джонсон на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он предложил начать программу с возможностью тренировки до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.

Премьер-министр Великобритании также добавил, что его необъявленный визит в Киев должен отправить четкое и простое сообщение украинскому народу о поддержке его страны.

"Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите", - заявил Джонсон.

Напомним, 17 июня Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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