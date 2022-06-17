Британія запропонувала Україні масштабну програму підготовки військових

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував розпочати масштабную програму підготовки для українських військових.
Про це заявив Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він запропонував розпочати програму з можливістю тренування до 10 тисяч українських військових кожні 120 днів.
Прем'єр-міністр Великої Британії також додав, що його неоголошений візит до Києва має надіслати чітке та просте повідомлення українському народу про підтримку від його країни.
"Великобританія з вами, і ми будемо з вами, поки ви врешті не переможете", - заявив Джонсон.
Нагадаємо, 17 червня Джонсон прибув до Києва з неоголошеним візитом.