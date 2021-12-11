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Британия предложила независимым странам найти альтернативу газу России

Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала независимые страны отказаться от поставок газа из России и искать ему альтернативу. Также выступила против агрессии в отношении Украины со стороны Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

По словам Трасс, странам необходимо отказаться от российского газа и денег, чтобы и дальше сохранять свою независимость.

Как отметила министр, краткосрочные решения некоторых стран касаемо "дешевой энергетики и финансов" стоили им "долгосрочной цены для свободы и демократии".

"Мы не можем повторить эту ошибку", - заявила министр.

Также Трасс добавила, что Британия будет работать со своими партнерами, чтобы убедиться в том, что все свободные демократические страны нашли альтернативу российскому газу.

В то же время министр отметила, что решение о полномасштабной войне против Украины станет для России стратегической ошибкой и приведет к тяжелым последствиям.

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