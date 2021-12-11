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Британія запропонувала незалежним країнам знайти альтернативу газу Росії

Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз Трасс закликала незалежні країни відмовитися від постачання газу з Росії та шукати йому альтернативу. Також виступила проти агресії щодо України з боку Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За словами Трасс, країнам необхідно відмовитись від російського газу й грошей, аби й надалі зберігати свою незалежність.

Як відзначила міністр, короткострокові рішення деяких країн щодо "дешевої енергетики й фінансів" коштували їм "довгострокової ціни для свободи й демократії".

"Ми не можемо повторити цю помилку", - заявила міністр.

Також Трасс додала, що Британія працюватиме зі своїми партнерами, аби переконатися у тому, що усі вільні демократичні країни знайшли альтернативу російському газу.

Водночас міністр зауважила, що рішення щодо повномасштабної війни проти України стане для Росії стратегічною помилкою й призведе до тяжких наслідків.

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