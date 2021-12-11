Британія запропонувала незалежним країнам знайти альтернативу газу Росії

За словами Трасс, країнам необхідно відмовитись від російського газу й грошей, аби й надалі зберігати свою незалежність.

Як відзначила міністр, короткострокові рішення деяких країн щодо "дешевої енергетики й фінансів" коштували їм "довгострокової ціни для свободи й демократії".

"Ми не можемо повторити цю помилку", - заявила міністр.



Також Трасс додала, що Британія працюватиме зі своїми партнерами, аби переконатися у тому, що усі вільні демократичні країни знайшли альтернативу російському газу.

Водночас міністр зауважила, що рішення щодо повномасштабної війни проти України стане для Росії стратегічною помилкою й призведе до тяжких наслідків.