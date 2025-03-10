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Британія працює над розмороженням коштів від продажу "Челсі" для допомоги Україні

Понеділок 10 березня 2025 13:14
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Британія працює над розмороженням коштів від продажу "Челсі" для допомоги Україні Фото: російський олігарх Роман Абрамович (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Велика Британія планує розморозити кошти, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі", і спрямувати їх на допомогу Україні. Міністр закордонних справ Девід Леммі обіцяє вжити необхідних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Девід Леммі заявив, що уряд країни вживатиме активних заходів, зокрема через можливий судовий процес, для виведення заморожених 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі" російським мільярдером Романом Абрамовичем.

Ці кошти, які протягом двох років перебували на спеціальному банківському рахунку, можуть бути використані для гуманітарних потреб в Україні.

Леммі висловив стурбованість тим, що кошти досі не були перенаправлені на допомогу Україні, і пообіцяв вирішити це питання в найближчий час.

Уряд Великої Британії наполягає на тому, що ці кошти мають бути використані всередині України для надання термінової допомоги жертвам війни, водночас обговорюється можливість створення нового фонду для їхнього розподілу.

Леммі зазначив, що хоча виникли юридичні складнощі, уряд сповнений рішучості якнайшвидше вирішити це питання.

Наразі кошти залишаються замороженими на рахунку у Великій Британії, а офіційні особи ведуть переговори з представниками Абрамовича та міжнародними партнерами, щоб знайти оптимальне рішення для розподілу цих коштів.

Продаж "Челсі"

Російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції і зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року та зазначив, що вилучені кошти підуть у фонд допомоги Україні.

У травні російський олігарх продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів. Але, як відомо, гроші з продажу ФК досі не надійшли в Україну.

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