Британия работает над размораживанием средств от продажи "Челси" для помощи Украине

Великобритания планирует разморозить средства, полученные от продажи футбольного клуба "Челси", и направить их на помощь Украине. Министр иностранных дел Дэвид Лемми обещает принять необходимые меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Дэвид Лемми заявил, что правительство страны будет принимать активные меры, в частности через возможный судебный процесс, для вывода замороженных 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем.

Эти средства, которые в течение двух лет находились на специальном банковском счете, могут быть использованы для гуманитарных нужд в Украине.

Лемми выразил обеспокоенность тем, что средства до сих пор не были перенаправлены на помощь Украине, и пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

Правительство Великобритании настаивает на том, что эти средства должны быть использованы внутри Украины для оказания срочной помощи жертвам войны, в то же время обсуждается возможность создания нового фонда для их распределения.

Лемми отметил, что хотя возникли юридические сложности, правительство полно решимости как можно быстрее решить этот вопрос.

Сейчас средства остаются замороженными на счете в Великобритании, а официальные лица ведут переговоры с представителями Абрамовича и международными партнерами, чтобы найти оптимальное решение для распределения этих средств.