Британія позбавила паспорта свого громадянина через любов до РФ
Британська влада вперше позбавила громадянства уродженця Сполученого Королівства через його зв'язки з Кремлем та роботу на користь РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Деталі рішення
Як повідомило видання, міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд анулювала паспорт 45-річного Марка Буллена, колишнього офіцера поліції Гартфордширу.
У листі до Буллену зазначається, що рішення прийняте з міркувань національної безпеки та "сприяє суспільному благу".
Це знаковий випадок, оскільки раніше громадянства за зв'язки з Росією позбавляли лише осіб, які не народилися у Великій Британії. Сам Буллен, який уже 12 років мешкає в Росії, назвав дії британського уряду порушенням правових процедур.
"Якщо я винний, поставте мене перед судом, і нехай суддя та присяжні вирішать мою долю", - заявив він у коментарі журналістам.
Діяльність екс-поліцейського
Марк Буллен прослужив у британській поліції 11 років. Протягом цього часу він активно організовував візити російських офіцерів до Британії та регулярно відвідував РФ.
У 2014 році він остаточно переїхав до Санкт-Петербурга, де зараз працює у футбольній структурі клубу "Зеніт".
У 2022 році Буллен отримав російський паспорт, назвавши це "мрією всього життя".
Раніше, у листопаді 2024 року, його затримували для допиту в аеропорту Лутон за підозрою у ворожій державній діяльності.
Протистояння Британії та РФ
Нагадаємо, Велика Британія останнім часом суттєво посилила заходи національної безпеки на тлі агресії РФ. Зокрема, Лондон розробляє план підготовки всієї країни до можливого масштабного конфлікту, що охопить усі сфери - від промисловості до медицини.
Крім того, нещодавно британська розвідка викрила таємну операцію російських субмарин в Атлантиці. Підводні човни РФ намагалися пошкодити стратегічні кабелі та трубопроводи, через що Лондон офіційно попередив Москву про серйозні наслідки.