Британська влада вперше позбавила громадянства уродженця Сполученого Королівства через його зв'язки з Кремлем та роботу на користь РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Деталі рішення

Як повідомило видання, міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд анулювала паспорт 45-річного Марка Буллена, колишнього офіцера поліції Гартфордширу.

У листі до Буллену зазначається, що рішення прийняте з міркувань національної безпеки та "сприяє суспільному благу".

Це знаковий випадок, оскільки раніше громадянства за зв'язки з Росією позбавляли лише осіб, які не народилися у Великій Британії. Сам Буллен, який уже 12 років мешкає в Росії, назвав дії британського уряду порушенням правових процедур.

"Якщо я винний, поставте мене перед судом, і нехай суддя та присяжні вирішать мою долю", - заявив він у коментарі журналістам.

Діяльність екс-поліцейського

Марк Буллен прослужив у британській поліції 11 років. Протягом цього часу він активно організовував візити російських офіцерів до Британії та регулярно відвідував РФ.

У 2014 році він остаточно переїхав до Санкт-Петербурга, де зараз працює у футбольній структурі клубу "Зеніт".

У 2022 році Буллен отримав російський паспорт, назвавши це "мрією всього життя".

Раніше, у листопаді 2024 року, його затримували для допиту в аеропорту Лутон за підозрою у ворожій державній діяльності.