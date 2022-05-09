Британия повысит пошлины на платину и палладий из России в новых санкциях

Британия заявила, что импортные тарифы на ряд товаров будут повышены на 35 процентных пунктов.

Также будет запрещен экспорт в Россию таких товаров, как химикаты, пластмассы, резина и оборудование на общую сумму 310 миллионов долларов.

В правительстве Британии сообщили, что в должное время примет закон о новых санкциях.

Россия является ведущим производителем платины и палладия.