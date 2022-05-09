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Британия повысит пошлины на платину и палладий из России в новых санкциях

Фото: Британия повысит пошлины на платину и палладий из России в новых санкциях (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Британия объявила в воскресенье, что повысит тарифы на импорт платины и палладия из России и Беларуси в рамках нового пакета санкций на 2,1 млрд долларов. Меры направлены на дальнейшее ослабление российской военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британия заявила, что импортные тарифы на ряд товаров будут повышены на 35 процентных пунктов.

Также будет запрещен экспорт в Россию таких товаров, как химикаты, пластмассы, резина и оборудование на общую сумму 310 миллионов долларов.

В правительстве Британии сообщили, что в должное время примет закон о новых санкциях.

Россия является ведущим производителем платины и палладия.

Всего после вторжения России в Украину Британия наложила санкции на более 1000 человек и более 100 компаний из РФ.

Ранее мы сообщали, что Британия ввела новые санкции против России.

Также мы писали, что Байден заявил, что США "открыты для дополнительных санкций" против России.

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