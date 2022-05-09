Британія підвищить мита на платину і паладій з Росії в нових санкціях

Британія заявила, що імпортні тарифи на ряд товарів будуть підвищені на 35 процентних пунктів.

Також буде заборонений експорт до Росії таких товарів, як хімікати, пластмаси, гума та обладнання на загальну суму 310 мільйонів доларів.

В уряді Британії повідомили, що в належний час прийме закон про нові санкції.

Росія є провідним виробником платини і паладію.