Британія підвищить мита на платину і паладій з Росії в нових санкціях

Британія оголосила в неділю, що підвищить тарифи на імпорт платини і паладію з Росії і Білорусі в рамках нового пакету санкцій на 2,1 млрд доларів. Заходи спрямовані на подальше ослаблення російської військової машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Британія заявила, що імпортні тарифи на ряд товарів будуть підвищені на 35 процентних пунктів.
Також буде заборонений експорт до Росії таких товарів, як хімікати, пластмаси, гума та обладнання на загальну суму 310 мільйонів доларів.
В уряді Британії повідомили, що в належний час прийме закон про нові санкції.
Росія є провідним виробником платини і паладію.
Всього після вторгнення Росії в Україну Британія наклала санкції на понад 1000 осіб і більше 100 компаній з РФ.
Раніше ми повідомляли, що Британія ввела нові санкції проти Росії.
Також ми писали, що Байден заявив, що США "відкриті для додаткових санкцій" проти Росії.
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