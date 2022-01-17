ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія надасть Україні протитанкове озброєння. Щоб допомогти стримати Росію

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 17 січня 2022 20:25
Британія надасть Україні протитанкове озброєння. Щоб допомогти стримати Росію Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова про легкі протитанкові системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив Воллес.

Британський міністр також запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що США планують поділитися з Україною радарами та корабельним обладнанням.

До цього в Латвії заявили, що направлять в Україну озброєння та військову техніку.

Допомогти Україні зброєю для стримування Росії зголосилася і Естонія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування