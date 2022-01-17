Британія надасть Україні протитанкове озброєння. Щоб допомогти стримати Росію
Міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова про легкі протитанкові системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив Воллес.
Британський міністр також запросив главу російського Міністерства оборони відвідати Лондон, щоб обговорити ситуацію довкола України.
Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що США планують поділитися з Україною радарами та корабельним обладнанням.
До цього в Латвії заявили, що направлять в Україну озброєння та військову техніку.
Допомогти Україні зброєю для стримування Росії зголосилася і Естонія.