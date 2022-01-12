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Эстония предоставит Украине оружие и полевой госпиталь

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Среда 12 января 2022 16:39
Эстония предоставит Украине оружие и полевой госпиталь Фото: посол Эстонии в Украине Каимо Кууск (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск сообщил, что Эстония намерена предоставить Украине самый современный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил Украины СУ на Донбассе. Также Украине предоставят оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"Мы в Эстонии можем также привести вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - заявил посол.

По его словам, особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно распаковать или упаковать за час. При этом он добавил, что полевые госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется Германией.

Также дипломат заявил, что эстонцы научат военных медиков использовать полевой госпиталь.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

Также стало известно, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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