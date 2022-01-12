Эстония предоставит Украине оружие и полевой госпиталь

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск сообщил, что Эстония намерена предоставить Украине самый современный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил Украины СУ на Донбассе. Также Украине предоставят оружие.

"Мы в Эстонии можем также привести вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - заявил посол.

По его словам, особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно распаковать или упаковать за час. При этом он добавил, что полевые госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется Германией.

Также дипломат заявил, что эстонцы научат военных медиков использовать полевой госпиталь.