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США планируют предоставить Украине радары и оборудование для кораблей, - Politico

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Вашингтон, Среда 12 января 2022 00:59
США планируют предоставить Украине радары и оборудование для кораблей, - Politico Фото: США планируют предоставить Украине радары и оборудование для кораблей (flickr.com/compacflt)
Автор: Артур Родивилов

Власти США намерены предоставить Украине радиолокационную систему и оборудование для кораблей. Поставки будут осуществляться в рамках помощи в размере 200 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В материале отмечается, что эту информацию подтвердили источники из числа официальных лиц США и советник президента Украины Владимира Зеленского.

"Пакет безопасности разрешил отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Когда именно ожидаются поставки, пока не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

Также стало известно, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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