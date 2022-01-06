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Латвия отправит Украине оружие и военную технику

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Четверг 06 января 2022 15:45
Латвия отправит Украине оружие и военную технику Фото: Артикс Пабрикс, министр обороны Латвии (flickr.com/saeima)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил о выделении Украине оружия и военной техники. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским послом Александром Мищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Министр и посол уже согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. Из нашего региона", - заявил Пабрикс.

Как отметил глава латвийского Минобороны, хоть Украина и не является членом НАТО, но остается европейским союзником, и фактически защищает Европу.

Напомним, отправить Украине оружие планирует и Эстония, но сначала ей нужно получить разрешение прежних владельцев.

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