Британія посилює війну з торгівлею людьми: більше коштів і жорсткіші заходи

Велика Британія інвестує 100 мільйонів фунтів у боротьбу з міграційними бандами та контрабандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

Високий рівень нелегальної міграції у Велику Британію створює суттєвий тиск на соціальні служби, інфраструктуру та безпеку країни.

Аби зменшити ризики злочинності, покращити управління кордонами та забезпечити більш справедливу систему прийому шукачів притулку, уряд Британії вирішив вдатися до посиленого контролю.

Посилення боротьби з нелегальною міграцією

Так, уряд Великої Британії виділить додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 133 мільйони доларів) на боротьбу з контрабандою мігрантів та реалізацію угоди з Францією щодо повернення нелегальних мігрантів.

Цей крок став відповіддю уряду Лейбористської партії на зростання кількості людей, що намагаються незаконно потрапити до країни.

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що це фінансування значно посилить здатність правоохоронців викривати злочинні угруповання.

Зокрема, гроші підуть на найм до 300 нових співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю, а також на сучасні технології і обладнання, що допоможуть виявляти банди, які перевозять мігрантів через Ла-Манш на маленьких човнах. За перші сім місяців цього року понад 25 400 мігрантів перетнули канал, що на 50% більше, ніж минулого року.

Частина коштів піде на підтримку угоди з Францією, яка передбачає повернення мігрантів за принципом "один прийшов - один повернувся".

Також додаткове фінансування допоможе новоствореній групі, що боротиметься з організованою злочинністю, пов’язаною з нелегальною міграцією, у вилученні цифрових доказів.

А ще уряд запровадив кримінальну відповідальність за рекламу послуг контрабандистів у соцмережах та почав заморожувати майно фінансистів нелегальної міграції.