Трамп радить Європі зупинити міграцію, інакше буде катастрофа

Європейцям слід зупинити масову міграцію, інакше вони більше не матимуть Європи.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг після прибуття до Шотландії 25 липня.

На його думку, європейцям слід "узяти себе в руки" в питанні імміграції, інакше "у них більше не буде Європи".

Він також нагадав, що США за останній місяць не пропустили до своєї країни жодного нелегального мігранта, а також "вигнали багато поганих людей".

"Однак ви (європейці. - ред.) дозволяєте цьому статися у ваших країнах. І ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається в Європі, у багатьох країнах Європи. Ця імміграція вбиває Європу", - заявив Трамп.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 липня, Дональд Трамп прибув із візитом до Шотландії.

В поїздці лідер зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і пограє у гольф у своєму маєтку неподалік Абердіна на західному узбережжі країни.