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Британия усиливает войну с торговлей людьми: больше средств и более жесткие меры

Великобритания, Понедельник 04 августа 2025 02:40
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Британия усиливает войну с торговлей людьми: больше средств и более жесткие меры Иллюстративное фото: нелегальная миграция (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Великобритания инвестирует 100 миллионов фунтов в борьбу с миграционными бандами и контрабандой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Высокий уровень нелегальной миграции в Великобританию создает существенное давление на социальные службы, инфраструктуру и безопасность страны.

Чтобы уменьшить риски преступности, улучшить управление границами и обеспечить более справедливую систему приема искателей убежища, правительство Великобритании решило прибегнуть к усиленному контролю.

Усиление борьбы с нелегальной миграцией

Так, правительство Великобритании выделит дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 133 миллиона долларов) на борьбу с контрабандой мигрантов и реализацию соглашения с Францией по возвращению нелегальных мигрантов.

Этот шаг стал ответом правительства Лейбористской партии на рост количества людей, пытающихся незаконно попасть в страну.

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что это финансирование значительно усилит способность правоохранителей разоблачать преступные группировки.

В частности, деньги пойдут на найм до 300 новых сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, а также на современные технологии и оборудование, которые помогут выявлять банды, перевозящие мигрантов через Ла-Манш на маленьких лодках. За первые семь месяцев этого года более 25 400 мигрантов пересекли канал, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Часть средств пойдет на поддержку соглашения с Францией, которое предусматривает возвращение мигрантов по принципу "один пришел - один вернулся".

Также дополнительное финансирование поможет новосозданной группе, которая будет бороться с организованной преступностью, связанной с нелегальной миграцией, в изъятии цифровых доказательств.

А еще правительство ввело уголовную ответственность за рекламу услуг контрабандистов в соцсетях и начало замораживать имущество финансистов нелегальной миграции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп посоветовал европейцам "взять себя в руки" в вопросе иммиграции, иначе "у них больше не будет Европы".

В свою очередь США планируют выслать полмиллиона мигрантов с Гаити.

Если же мигранты не покинут США после соответствующего решения суда о депортации, то к ним будут введены солидные штрафы.

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