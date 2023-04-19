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Британія попередила про можливі кібератаки від угруповань, які підтримують агресію РФ

Фото: Прапор Британії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Британія попереджає про кібератак на критично важливі організації національної інфраструктури. Загроза походить із боку країн, які підтримують агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр кібербезпеки Британії.

"Деякі групи заявили про намір розпочати руйнівні та підривні атаки та організації повинні переконатися, що вони зробили кроки для зміцнення свого захисту", - йдеться у заяві.

Загроза походить, зокрема, від пов'язаних із державою груп, які підтримують агресію Росії проти України.

"Ці групи не мотивовані фінансовою вигодою і не підлягають контролю з боку держави, тому їхні дії можуть бути менш передбачуваними, а цілі більш широкими, ніж у традиційних учасників кіберзлочинів", - додали у центрі кібербезпеки.

Нагадаємо, що Агентство з кіберзахисту уряду Британії попередило про зростаючу загрозу кібератак об'єктів критичної інфраструктури країн Заходу з боку російських хакерів.

Найбільший німецький виробник військової техніки та боєприпасів, концерн Rheinmetall, зазнав великої кібератаки.

Росія, Іран та Китай загрожують національній безпеці Нідерландів. Протягом 2022 року було зафіксовано неодноразові спроби кібератак та шпигунства з боку цих країн.

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