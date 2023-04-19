Британия предупредила о возможных кибератаках от группировок, поддерживающих агрессию РФ

Британия предупреждает о кибератаке на критически важные организации национальной инфраструктуры. Угроза происходит со стороны стран, поддерживающих агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Британии.
"Некоторые группы заявили о намерении приступить к разрушительным и взрывным атакам и организациям должны убедиться, что они сделали шаги для укрепления своей защиты", - говорится в заявлении.
Угроза происходит, в частности, от связанных с государством групп, поддерживающих агрессию России против Украины.
"Эти группы не мотивированы финансовой выгодой и не подлежат контролю со стороны государства, поэтому их действия могут быть менее предсказуемыми, а цели более широкими, чем у традиционных участников киберпреступлений", - добавили в центре кибербезопасности.
Напомним, что Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.
Крупнейший немецкий производитель военной техники и боеприпасов, концерн Rheinmetall, испытал большую кибератаку.
Россия, Иран и Китай угрожают национальной безопасности Нидерландов. В 2022 году были зафиксированы неоднократные попытки кибератак и шпионажа со стороны этих стран.
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