Британия предупредила о возможных кибератаках от группировок, поддерживающих агрессию РФ

Британия предупреждает о кибератаке на критически важные организации национальной инфраструктуры. Угроза происходит со стороны стран, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Британии.

"Некоторые группы заявили о намерении приступить к разрушительным и взрывным атакам и организациям должны убедиться, что они сделали шаги для укрепления своей защиты", - говорится в заявлении.

Угроза происходит, в частности, от связанных с государством групп, поддерживающих агрессию России против Украины.

"Эти группы не мотивированы финансовой выгодой и не подлежат контролю со стороны государства, поэтому их действия могут быть менее предсказуемыми, а цели более широкими, чем у традиционных участников киберпреступлений", - добавили в центре кибербезопасности.