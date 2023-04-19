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Британия предупредила о возможных кибератаках от группировок, поддерживающих агрессию РФ

Фото: Флаг Британии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия предупреждает о кибератаке на критически важные организации национальной инфраструктуры. Угроза происходит со стороны стран, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Британии.

"Некоторые группы заявили о намерении приступить к разрушительным и взрывным атакам и организациям должны убедиться, что они сделали шаги для укрепления своей защиты", - говорится в заявлении.

Угроза происходит, в частности, от связанных с государством групп, поддерживающих агрессию России против Украины.

"Эти группы не мотивированы финансовой выгодой и не подлежат контролю со стороны государства, поэтому их действия могут быть менее предсказуемыми, а цели более широкими, чем у традиционных участников киберпреступлений", - добавили в центре кибербезопасности.

Напомним, что Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.

Крупнейший немецкий производитель военной техники и боеприпасов, концерн Rheinmetall, испытал большую кибератаку.

Россия, Иран и Китай угрожают национальной безопасности Нидерландов. В 2022 году были зафиксированы неоднократные попытки кибератак и шпионажа со стороны этих стран.

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