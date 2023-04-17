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Росія, Іран та Китаю є головними загрозами національній безпеці Нідерландів

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Нідерланди, Понеділок 17 квітня 2023 16:13
Росія, Іран та Китаю є головними загрозами національній безпеці Нідерландів Фото: Нідерланди (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія, Іран та Китай загрожують національній безпеці Нідерландів. Протягом 2022 року було зафіксовано неодноразові спроби кібератак та шпигунства з боку цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу загальної розвідки та безпеки Нідерландів.

"Шпигунство і втручання в Нідерландах були серйозною проблемою в 2022 році. У лютому Нідерланди надіслали сімнадцять офіцерів російської розвідки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у квітні вдалося завадити російському шпигуну працювати у Міжнародному кримінальному суді під прикриттям. Різні країни намагалися стежити за колишніми громадянами Нідерландів.

"2022 року, ймовірно, відбулася перша успішна державна кібератака на урядові мережі держави-члена НАТО (Албанія) з метою саботажу. У ньому підкреслюється величезна загроза, що походить від країн із програмами кібератак, таких, як Китай, Росія та Іран", - додали у розвідці Нідерландів.

Також повідомляється, що війна РФ проти України призвела до дефіциту газу у Європі. Предмети першої необхідності стали значно дорожчими. В результаті підбурювачі екстремістів у Нідерландах отримали ще одну можливість після кризи Covid-19 поширювати теорію змов. У розвідці додали, що такі країни як Росія використовують заворушення на Заході, щоб таємно дестабілізувати настрої в суспільстві.

Нагадаємо, що російська агресія проти України становить небезпеку для усього регіону. Так, ворожі ракети становлять загрозу для країн-сусідів.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не може перемогти у війні проти України, оскільки в іншому випадку Кремль продовжить нападати вже на інші країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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