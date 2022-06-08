Британия пообещала поставить Украине партию ракет Brimstone для деблокирования портов

Подчеркивается, что с помощью поставок противокорабельных средств власти Британии надеются разрешить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала Россия.

Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник заявил, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему "вооружений для защиты от угроз с моря" и участия военно-морских сил третьих государств.

Отметим, что ракеты Brimstone уже используются украинскими военными в борьбе с российским агрессором.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако они не согласовывали свои планы с Украиной.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США направили письма правительствам более 14 стран по предупреждению о том, чтобы они не покупали у России похищенное в Украине зерно.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Путина о том, что Россия не намерена использовать торговые пути для нападения на Одессу.

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