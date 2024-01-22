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Британія пом'якшила рекомендації щодо відвідування західних областей України

Фото: Івано-Франківськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія пом'якшила рекомендації для громадян для відвідування західних областей України.

Так, британцям рекомендується утримуватися від поїздок Україною. Однак за винятком вкрай необхідних випадків вони можуть відвідати західні регіони України. Зокрема:

  • Закарпатську область,
  • Івано-Франківську область,
  • Чернівецьку область, 
  • Тернопільську область.

Допомога Україні від Британії

Британія - один з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 і багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститися від дронів-камікадзе "Шахед".

Також глава МЗС Девід Кемерон нещодавно заявляв, що Великобританія 2024 року має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.

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