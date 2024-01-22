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Британия смягчила рекомендации для посещения западных областей Украины

Фото: Ивано-Франковск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания смягчила рекомендации для граждан для посещения западных областей Украины.

Так, британцам рекомендуется воздерживаться от поездок Украину. Однако за исключением крайне необходимых случаев они могут посетить западные регионы Украины. В частности:

  • Закарпатскую область,
  • Ивано-Франковскую область,
  • Черновицкую область, 
  • Тернопольскую область. 

Помощь Украине от Британии

Британия - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также глава МИД Дэвид Кэмерон недавно заявлял, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

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