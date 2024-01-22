Британия смягчила рекомендации для посещения западных областей Украины

Великобритания смягчила рекомендации для граждан для посещения западных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.
Так, британцам рекомендуется воздерживаться от поездок Украину. Однако за исключением крайне необходимых случаев они могут посетить западные регионы Украины. В частности:
Британия - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и многое другое.
Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".
Также глава МИД Дэвид Кэмерон недавно заявлял, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.
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