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Британія показала нові фото з навчань українських військових

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Британія, Неділя 15 січня 2023 17:12
Британія показала нові фото з навчань українських військових Фото: Британія показала нові фото з навчань українських військових (twitter.com DefenceHQ)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 січня, Британія оприлюднила нові фото з навчань українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Британії в Twitter.

"Українські новобранці беруть участь у 5-тижневій навчальній програмі під керівництвом Великої Британії, щоб підготувати їх до захисту своєї Батьківщини та стати живучою та смертоносною силою", - написали в міністерстві.

Нагадаємо, днями Міністерство оборони Британії також оприлюднило фото, де українські новобранці проходять підготовку до боїв на передовій.

Раніше ми писали, що з 2023 року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

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