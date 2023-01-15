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Британия показала новые фото из учений украинских военных

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Британия, Воскресенье 15 января 2023 17:12
Британия показала новые фото из учений украинских военных Фото: Британия показала новые фото из учений украинских военных (twitter.com DefenceHQ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 января, Британия обнародовала новые фото с учений украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Британии в Twitter.

"Украинские новобранцы принимают участие в 5-недельной обучающей программе под руководством Британии, чтобы подготовить их к защите своей Родины и стать живучей и смертоносной силой", - написали в министерстве.

Напомним, на днях Министерство обороны Британии также обнародовало фото, где украинские новобранцы проходят подготовку к боям на передовой.

Ранее мы писали, что с 2023 года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.

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