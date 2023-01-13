Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото, де українські новобранці проходять підготовку до боїв на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter .

"Українські новобранці взяли участь у програмі навчання під керівництвом Великобританії у засніженій Північній Англії, щоб підготувати їх до бою на передовій", - йдеться у повідомленні.

Фото: Британія показала підготовку нових українських новобранців до боїв на передовій (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що у Британії закінчилася остання серія навчань українських військових.

З 2023 року у Британії військовій справі за стандартами НАТО навчатимуться ще 19 200 українських військових.

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