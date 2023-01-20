Британія показала актуальну карту боїв в Україні

Згідно з даними британської розвідки, окупаційні війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на кількох напрямках у Луганській та Донецькій областях – у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Соледара. При цьому українські бійці успішно відбивають атаки.

Збройні сили України, у свою чергу, завдають контратаку ударів по лінії Сватово-Кремінна.

Щодо інших ділянок фронту, то там продовжуються артилерійські дуелі. Українські війська завдають точних ударів по позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.