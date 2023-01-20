Британия показала актуальную карту боев в Украине

Согласно данным британской разведки, оккупационные войска пытаются атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях в Луганской и Донецкой областях - в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Соледара. При этом украинские бойцы успешно отбивают атаки.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, наносят контратакующие удары по линии Сватово-Кременная.

Что касается других участков фронта, то там продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские войска наносят точные удары по позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.