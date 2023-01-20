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Британия показала актуальную карту боев в Украине

Фото: британская разведка показала карту боевых действий в Украине на 20 января (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают попытки наступательных действий на востоке. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, наносят контратакующие удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупационные войска пытаются атаковать позиции ВСУ на нескольких направлениях в Луганской и Донецкой областях - в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Соледара. При этом украинские бойцы успешно отбивают атаки.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, наносят контратакующие удары по линии Сватово-Кременная.

Что касается других участков фронта, то там продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские войска наносят точные удары по позициям россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

Также в ВСУ отмечали, что в Черном море сейчас находятся 6 российских ракетоносителей на боевом дежурстве, поэтому сохраняется угроза ракетных ударов по Украине.

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