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Британія показала актуальну карту боїв в Україні

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П'ятниця 20 січня 2023 15:21
Британія показала актуальну карту боїв в Україні Фото: британська розвідка показала карту бойових дій в Україні на 20 січня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби наступальних дій на сході. Збройні сили України, у свою чергу, завдають контрударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Згідно з даними британської розвідки, окупаційні війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на кількох напрямках у Луганській та Донецькій областях – у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Соледара. При цьому українські бійці успішно відбивають атаки.

Збройні сили України, у свою чергу, завдають контратаку ударів по лінії Сватово-Кремінна.

Щодо інших ділянок фронту, то там продовжуються артилерійські дуелі. Українські війська завдають точних ударів по позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Британія показала актуальну карту боїв в Україні

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що загроза наступу з території Білорусії залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше за осінь 2023 року.

Також у ЗСУ зазначали, що у Чорному морі зараз перебувають 6 російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні, тому зберігається загроза ракетних ударів по Україні.

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