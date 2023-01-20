Британія показала актуальну карту боїв в Україні
Російські війська продовжують спроби наступальних дій на сході. Збройні сили України, у свою чергу, завдають контрударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
Згідно з даними британської розвідки, окупаційні війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на кількох напрямках у Луганській та Донецькій областях – у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Соледара. При цьому українські бійці успішно відбивають атаки.
Збройні сили України, у свою чергу, завдають контратаку ударів по лінії Сватово-Кремінна.
Щодо інших ділянок фронту, то там продовжуються артилерійські дуелі. Українські війська завдають точних ударів по позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що загроза наступу з території Білорусії залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше за осінь 2023 року.
Також у ЗСУ зазначали, що у Чорному морі зараз перебувають 6 російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні, тому зберігається загроза ракетних ударів по Україні.
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