Британия подняла истребители для перехвата российских самолетов

Фото: истребитель "Тайфун" (osan.af.mil)

В Министерстве обороны Британии позже рассказали, что никакого перехвата не произошло

Великобритания подняла истребители "Тайфун" для перехвата предположительно российских самолетов, что летали вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Star.

В издании отмечают, что два британских самолета взлетели с базы ВВС "Лоссимут". В Министерстве обороны Великобритании отметили, что боевые самолеты отправили на операцию в ответ на "неопознанные воздушные суда, приближающиеся к зоне ответственности Великобритании".

"Два российских бомбардировщика - Ту-160 - пролетели около северной Шотландии, вызвав тревогу", - говорится в сообщении.

"Однако никакого перехвата не произошло, и "Тайфуны" впоследствии вернулись", - сказал чиновник.

Отметим, в Венесуэлу направляются стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС России, способные нести ядерное оружие. В Пентагоне сообщают, что два Ту-160 вылетят с авиабазы стратегических сил в России в Венесуэлу для проведения серии учений, которые будут также включать дозаправку на дальних расстояниях.

Добавим, что в конце октября Великобритания подняла в воздух два истребителя "Тайфун" для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые приблизились к воздушному пространству страны.