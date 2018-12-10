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У Пентагоні повідомили про відправку російських Ту-160 у Венесуелу

Новини » Політика    10.12.2018 - 16:35
У Пентагоні повідомили про відправку російських Ту-160 у Венесуелу
Ілюстративне фото (mil.ru)

Американське відомство буде уважно стежити за польотами російських Т-160

У Венесуелу направляються стратегічні бомбардувальники Ту-160 ВКЗ Росії, здатні нести ядерну зброю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Free Beacon, з посиланням на представників Пентагону.

В Пентагоні повідомляють, що два Ту-160 вилетять з авіабази стратегічних сил у Росії до Венесуели для проведення серії навчань, які будуть також включати дозаправку на далеких відстанях.

Американське відомство буде уважно стежити за польотами російських Т-160, які здатні завдавати ударів із застосуванням крилатих ракет по цілях на території США, зазначає видання, яке відоме своїми зв'язками з військовим відомством і спецслужбами США.

Відзначимо, в кінці жовтня Великобританія підняла в повітря два винищувачі "Тайфун" для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни.

Також нагадаємо, винищувачі ВПС Німеччини у складі Місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії 21 листопада три рази вилітали з естонської авіабази на перехоплення чотирьох російських військових літаків.

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