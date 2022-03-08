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Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине самолеты, - Минобороны

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Лондон, Вторник 08 марта 2022 11:22
Британия поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине самолеты, - Минобороны Фото: глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поддержит Польшу, если она решит предоставить Украине боевые самолеты. Однако, он предупредил, что это может поставить ее "на прямую линию огня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я бы поддержал поляков и любой их выбор. Однако Великобритания не может предложить самолеты, которые украинцы смогут использовать", - сказал Уоллес.

По его словам, Польша должна понять, что такой шаг напрямую поможет Украине, но и будет иметь свои последствия.

"Мы защитим Польшу, поможем им во всем, что им нужно. Польша понимает, что выбор, который они сделают, не только непосредственно поможет Украине, что хорошо, но и может привести их к прямой линии огня из таких стран, как Россия или Беларусь", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что сегодняшнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к британским депутатам будет невероятно сильным, назвав его"духом Украины".

Отвечая на критику поведения правительства Великобритании с беженцами, он сказал, что правительство "может сделать больше", и заявил, что поддержит министра внутренних дел в улучшении ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед Палатой общин Великобритании. Как сообщают британские СМИ, это будет "историческая" речь.

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