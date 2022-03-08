ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні літаки, - Міноборони

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 08 березня 2022 11:22
Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні літаки, - Міноборони Фото: глава Міноборони Великобританії Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країна підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки. Однак, він попередив, що це може поставити її "на пряму лінію вогню".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я б підтримав поляків і будь-який їхній вибір. Однак Великобританія не може запропонувати літаки, які українці зможуть використати", - сказав Воллес.

За його словами, Польща має зрозуміти, що такий крок безпосередньо допоможе Україні, але й матиме свої наслідки.

"Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що їм потрібно. Польща розуміє, що вибір, який вони зроблять, не тільки безпосередньо допоможе Україні, що добре, але й може привести їх до прямої лінії вогню з таких країн, як Росія чи Білорусь", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що сьогоднішнє звернення президента України Володимира Зеленського до британських депутатів буде неймовірно сильним, назвавши його "духом України".

Відповідаючи на критику поводження уряду Великобританії з біженцями, він сказав, що уряд "може зробити більше", і заявив, що підтримає міністра внутрішніх справ у покращенні ситуації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить перед Палатою громад Великої Британії. Як повідомляють британські ЗМІ, це буде "історична" промова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.


Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати