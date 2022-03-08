Зеленский сегодня обратится к Палате общин Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед Палатой общин Великобритании. Отмечается, что это будет "историческая" речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Украинский гарант выступит в прямом эфире. Выступление президента начнется в 19:00 по киевскому времени (в 12:00 по восточному времени). Британские парламентарии будут слушать его обращение с синхронным переводом.

"Каждый парламентарий хочет услышать напрямую от президента, который будет говорить с нами в прямом эфире из Украины, так что это важная возможность для Палаты представителей", - заявила спикер Палаты общин Линдси Хойл.