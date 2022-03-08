ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский сегодня обратится к Палате общин Великобритании

Новина українською →
Великобритания, Вторник 08 марта 2022 10:32
Зеленский сегодня обратится к Палате общин Великобритании Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед Палатой общин Великобритании. Отмечается, что это будет "историческая" речь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Украинский гарант выступит в прямом эфире. Выступление президента начнется в 19:00 по киевскому времени (в 12:00 по восточному времени). Британские парламентарии будут слушать его обращение с синхронным переводом.

"Каждый парламентарий хочет услышать напрямую от президента, который будет говорить с нами в прямом эфире из Украины, так что это важная возможность для Палаты представителей", - заявила спикер Палаты общин Линдси Хойл.

Напомним, 7 марта президент США Джо Байден, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили войну в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать