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Британія не подавала запити щодо ситуації з Гонтаревою, - Нацполиция

Новини » Політика    16.10.2019 - 15:09
Британія не подавала запити щодо ситуації з Гонтаревою, - Нацполиция
Фото: Валерія Гонтарєва (Julia Berezovska/Press office NBU)

Поліція поки не може розкрити деталі справи про підпал будинку Гонтаревої

Британські правоохоронці не подавали запити в зв'язку з підпалом будинку колишнього глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Про це в інтерв'ю "Цензор. НЕТ", заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, на даний момент слідство не може озвучити подробиці розслідування справу про підпал будинку Гонтаревої та авто її невістки. Зокрема, на відео з камер спостереження не видно, хто підпалив будинок і на якому автомобілі зник з місця злочину. Він також зазначив, що не виключає зв'язок обох пожеж, проте перевіряються й інші мотиви.

При цьому він відповів на питання, чи надходили запити від британських правоохоронців, так як можливо Гонтарева розповіла їм бачення цієї ситуації.

"Ні, таких запитів не було", - зазначив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції залишилася єдина версія пожежі в будинку Гонтаревої. За даними слідства, до пожежі призвів навмисний підпал.

Підпал будинку стався 17 вересня. Сама Гонтарева розцінила його як нібито тиск через виклики на допит в Україні.

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