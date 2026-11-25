Британия начала на ночь прятать самолеты в ангары из-за опасений атак дронов РФ, - Reuters
На британских военных базах ужесточаются меры безопасности из-за возможной угрозы беспилотников. Это происходит на фоне предупреждений о российском саботаже и подозрительных инцидентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным британских СМИ, ночью авиацию перемещают в ангары и укрытия, а остающиеся под открытым небом борта планируют защищать специальными сетками.
Сообщения появились на фоне предупреждения Министерства обороны Великобритании и внутренней разведывательной службы MI5 об усилении угрозы саботажа со стороны России.
Отдельное внимание британских военных привлекли инциденты на авиабазах страны, которые, вероятно, могут быть связаны с Ираном.
Так, в начале ноября военнослужащие Военно-воздушных сил США отреагировали на подозрение по поводу несанкционированной активности беспилотников на авиабазе Лейкенхит.
Это произошло спустя несколько дней после того, как американская сторона переместила туда самолеты-заправщики из другой базы.
Еще один случай произошел в сентябре вблизи авиабазы Фэйрфорд. После сообщений о подозрительной активности вблизи Фэйрфорда правоохранители задержали пятерых мужчин. По оценке властей этот инцидент также мог быть связан с Ираном.
Напомним, 25 ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия пытается организовывать диверсии на оборонных предприятиях в разных странах Европы.
По его словам, большинство таких попыток удалось сорвать. В то же время он сообщил, что в прошлую пятницу правительство Дании публично заявило о заказе российскими спецслужбами убийства на территории страны.
Днем ранее британское правительство, Министерство обороны и разведывательные структуры предупредили помогающие Украине компании об усилении угрозы российских диверсий.