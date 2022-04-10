Британия планирует ввести санкции против российских генералов

Великобритания планирует ввести санкции против российских военнослужащих и генералов, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. Министр по делам полиции Кит Мальтхаус заявил, что доказательства зверств должны собираться как можно тщательнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мальтхауза Sky News .

Как отметил министр, пока война продолжается, Британия может принять меры внутри страны, в том числе санкции, которые можно наложить на отдельных лиц, "включая комбатантов, ведущих генералов и других лиц, причастных к этому, чтобы показать, что мы признаем их участие в этом ужасном, нападении на свободную демократическую страну".

Мальтхаус назвал прогулку Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским по улицам Киева во время неожиданного визита в субботу "весьма примечательным моментом".