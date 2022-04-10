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Британія планує ввести санкції проти російських генералів

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Лондон, Неділя 10 квітня 2022 14:07
Британія планує ввести санкції проти російських генералів Фото: міністр у справах поліції Великобританії кіт Мальтхаус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія планує ввести санкції проти російських військовослужбовців і генералів, підозрюваних у скоєнні військових злочинів в Україні. Міністр у справах поліції Кіт Мальтхаус заявив, що докази звірств повинні збиратися якомога ретельніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мальтхауза Sky News.

Як зазначив міністр, поки війна триває, Британія може вжити заходів всередині країни, в тому числі санкції, які можна накласти на окремих осіб, "включаючи комбатантів, провідних генералів та інших осіб, причетних до цього, щоб показати, що ми визнаємо їх участь у цьому жахливому, нападі на вільну демократичну країну".

Мальтхаус назвав прогулянку Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським вулицями Києва під час несподіваного візиту в суботу "вельми примітним моментом".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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