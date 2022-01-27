UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия планирует разместить военных в Словакии

Автор: Артур Родивилов

Великобритания рассматривает вопрос отправки военнослужащих в Словакию для укрепления сил НАТО в Восточной Европе. План разрабатывается на фоне российской эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным источников телеканала, организация считает развертывание войск в Восточной Европе одним из возможных вариантов защиты Украины от угрозы со стороны РФ.

Однако пока это решение не утверждено.

Ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично российского лидера Владимира Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВеликобритания