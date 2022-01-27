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Британія планує розмістити військових у Словаччині

Автор: Артур Родивилов

Великобританія розглядає питання відправки військовослужбовців до Словаччини для зміцнення сил НАТО в Східній Європі. План розробляється на тлі російської ескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними джерел телеканалу, організація вважає розгортання військ у Східній Європі одним з можливих варіантів захисту України від загрози з боку РФ.

Однак поки це рішення не затверджено.

Раніше газета The Daily Telegraph, посилаючись на джерела в британському оборонному відомстві, повідомила, що Сполучене Королівство і США розглядають можливість відправити по 1 тисячі військовослужбовців до Румунії, Болгарії та Угорщини.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Венді Шерман вважає, що Росія може напасти на Україну або зараз, або в середині лютого.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон введе санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, причому обмеження можуть зачепити особисто російського лідера Володимира Путіна.

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Вторгнення Росії до УкраїниВеликобританія